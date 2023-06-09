王仁甫與季芹夫妻經營YouTube頻道分享生活。（芹仁PlayWhat提供）

王仁甫與季芹夫妻近年在主持節目與戲劇上努力外，也經營YouTube頻道「芹仁PlayWhat」分享生活，深受廠商喜愛，卻也吸引到詐騙集團注意，不只將他們手上商品改圖換照外，就連季芹都成為投資飆股活招牌，讓不少粉絲上當加入投資群組，甚至連季芹的親戚都差點被騙投錢，所幸來詢問本人，才知道一切都是騙局，兩人呼籲粉絲一定要認明「認證藍勾勾」避免上當。

近來王仁甫與季芹粉專不斷出現有粉絲私訊，詢問兩人從未看過的商品，並貼出兩人拿著商品的照片，他們當下立刻否認有和這些商品合作，並發現開始出現大量同名粉專，有些甚至複製他們的照片與貼文以假亂真，讓他們擔心更多粉絲因此受騙上當，趕緊出面希望能制止這樣的詐騙歪風。

季芹透露這樣的狀況不只出現在商品上，甚至曾和「股市憲哥」一起主持過節目的她，多年來對投資有一套見解，沒想到卻也成為詐騙集團招牌，假冒她開飆股群組、線上課程，有粉絲加入後覺得有異，趕快到粉專來私訊詢問，就連季芹親戚都差點掏腰包要跟著投資，所幸對方認識季芹，多了詢問的步驟，才沒受騙。

因過往有聽到其他藝人的粉絲真的被騙最後求助無門，所以兩人在第一時間覺得要跳出來澄清一下，保護粉絲不要受騙。目前已經透過律師開始蒐證，但律師也呼籲能先透過檢舉來讓它下架，兩人也希望大眾可以認明官方認證的粉絲團「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」與YouTube頻道「芹仁PlayWhat」，若不是官方認證就是假的，目前也沒有開設任何線上課程或投資群組，並希望有關單位可以拿出辦法，讓詐騙在社群網站上消失。