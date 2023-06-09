正隆2022年合併營收439.21億元、年減2.37％，惟毛利率16.7％、營益率3.77％，分創近7年、近8年低。雖有業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利25.2億元、仍年減達36.42％，每股盈餘（EPS）2.27元，為近3年低點。

正隆董事長鄭人銘指出，台灣紙業市場去年初反應原物料、能源等成本升高而調整紙類產品價格，但受制於內外景氣疲弱、消費保守，上半年市況未見蓬勃，下半年續受通膨影響，至第四季傳統旺季亦旺季不旺，使全年營運表現未盡預期。

雖然產業環境氣氛轉趨悲觀，正隆仍穩健進行新廠與設備產能布局，待日後充分發揮再創高峰。其中，竹北廠沼氣發電系統去年第四季商轉，大園廠再生白漿產線、竹北廠生質熱電系統，越南平陽廠第二期工紙產線、濱吉紙器廠、北將紙器廠，均將在上半年試車或商轉。

展望2023年，隨著各國升息對抗通膨措施漸發揮效果，停滯的經濟活動開始逐步復甦。鄭人銘指出，中國大陸強力封控造成的供應鏈失衡，使各國及企業思考以供應鏈區域化的「短鏈」配合目標市場需求，對公司而言是海外事業值得把握的契機。

而國內疫情緩解帶動內需消費，相關產業配合全球政經回穩陸續去化庫存，營運端逐漸撥雲見日、審慎前進，主計處預估台灣2023年經濟成長率2.12％，動能雖漸趨緩，但隨著木漿與回收紙價格下修，產業營運因應政策進入軌道，期待紙業景氣能逐步升溫。

因應全球局勢快速變遷，正隆將以7大營運方針因應。包括：一、持續數位轉型，強化智慧產銷，提高集團運維效率。二、關注市場脈動，確保海內外優勢料源，發展低碳綠色供應鏈系統。三、庫存最適化、資產輕量化，強化成本管理、嚴控資本支出。

四、發揮創意能量開發利基產品，重視品牌行銷提升公司產業形象。五、聚焦海外發展、培育職能專才，提升成長動能、擴展營運版圖。六、布局全循環經濟、推動低碳智紙，發展綠色營運、落實ESG永續發展。七、強化企業風險管理，養成資安防護意識，確保公司正常營運。

鄭人銘表示，正隆持續海內外投資布局與精實管理腳步，面對同業產能擴充競爭嚴肅看待，更積極實踐企業ESG作為，落實「產品、能源、水循環」的再生循環績效，發揮影響力帶領供應鏈掌握全球淨零碳排的永續前景。