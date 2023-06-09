●在談到下周公布通膨數據和聯準會決議前投資人縮手觀望，資產管理公司DWS Group美洲區投資長David Bianco表示，波動率市場真正呈現出的景象是參與意願低落，投資人「癱了」。周四芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大跌2.08%，收在13.65點，創下疫後新低。

●在澳洲和加拿大央行本周接連意外升息之後，部分分析師警告不要以為升息已經結束。法國興業銀行策略師Kit Juckes表示，現在最重要的是債券遭到拋售，以及意識到央行暫停升息並不代表結束升息。我們肯定會將利率預測重新提高，操盤手們也將質疑這個長期以來的觀點，即聯準會將在歐洲央行之前結束升息周期。

●SPI Asset Management常務合夥人Stephen Innes表示，風險市場最想知道的是下周三聯準會是否將跟進升息，或是會在激進升息後維持利率不變。從聯準會領導層最近的發言來看，該央行展現出的是它現在傾向於暫停升息。

●高盛總裁兼營運長、該集團二把手John Waldron表示，高盛已經有準備要面對經濟較長時間的低增長與高通膨，也就是「迷你停滯性通膨」（mini-stagflation）的經營環境。雖然美國經濟表現穩健，但衰退的疑慮仍然存在，頑強的通膨與高漲的借貸成本仍是應考慮的風險。