腰痠背痛是現代人的文明病，但若長期未改善就要注意可能是其它疾病所造成。中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，常會遇到背痛患者來求診，但實際病因卻是腫瘤，而這種疼痛的表現方式稱為「轉移痛」。並指出不同背痛位置所代表的警訊，像是胰臟癌的痛點可能會出現在中間腰部。另外，她也說明區分轉移痛和背痛的2重要指標，包括，疼痛出現在同樣位置且長期沒改善，以及疼痛會連動，若發現類似情況，應盡早就醫檢查。

陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，門診中常遇到轉移痛的患者，像是有患者長期腰酸背痛，結果竟是肝臟長了顆腫瘤；還有上班族深受下背痛所擾，原以為是姿勢不良引起，後來發現是肺癌。她進一步說明，人體每一條肌肉包括皮膚、器官都有神經支配，當不同處的神經匯集到同一個脊椎附近的神經根時，疼痛就會難以區別。而根據不同背痛位置，可能暗示不一樣的健康問題，以下列出6種轉移痛：

1、左上背痛：心絞痛、脾破裂和肺、橫膈等引起。

2、脊椎痛：由椎間盤突出引起。

3、腰部兩側痛：腎腫瘤、腎阻塞、急性腎盂腎炎、腎結石、尿路結石等引起。

4、右上背痛：膽囊炎、肝腫瘤、十二指腸潰傷等引起

5、後背痛：主動脈剝離、心肌梗塞、胃炎、胰臟炎、膽囊炎等引起。

6、中間腰部痛：胰臟癌、急性胰臟炎等引起。

至於轉移痛和背痛該如何分辨？陳欣湄點出2個重要指標，首先，如果背痛都出現在同一個位置，並且沒有特定的姿勢問題，長期未能改善就得注意；其次，要留意是否有連動的痛感，像是胃炎、胰臟炎及胰臟癌，患者可能會從前面痛到後面。若背痛位置一直轉移，同時合併消化不良、體重減輕等情況，就是重要警訊。