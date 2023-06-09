美國前總統川普自曝因機密文件案被司法部起訴

在傳出美國前總統川普將因機密文件案，以7項罪名被起訴後，聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）隨即表態，加以力挺，並痛批現任總統拜登，將政權武器化。

綜合外電8日報導，他在推特上直指，這實在是美國黑暗的一天。身為美國總統，卻起訴領先的反對派候選人，是荒謬不公正的。他甚至強調，幾十年來，拜登自己也保有機密文件。麥卡錫說，他和每個深信法治的人都和川普站在一起，反對這種嚴重的不公正。

此外，麥卡錫說，眾議院共和黨人將追究這種厚顏無恥，將權力武器化的責任。而在共和黨內2024年總統候選人初選中，身為川普頭號勁敵的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則說，當局不公平地動用法律，並暗示官員太迫不及待地追殺川普。

另一方面，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也說，美國政府對追打川普的興趣，似乎遠高於對政壇其他人士。