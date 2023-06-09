5億賴姓高中生死亡案，6日受社會矚目的「死因出爐」，台中地檢署罕見千字文新聞稿說明，死亡原因符合「高處墜落」，與法醫高大成的「遭下毒、被墜樓」說法不一。對此，高大成也在節目上表達對這份聲明的想法，並分析出死者目前身上的4大疑點，透露「40年來都沒看過這種」，他傾向是死後墜樓、他殺。

高大成日前接受節目《震震有詞》連線訪問，主持人謝震武詢問「你覺得中檢的千字文，你看完所有內容，你有沒有一種覺得要開戰的感覺？」，高大成回應「不會啦，因為我（質疑）的對象不是檢察官，檢察官是跟我們一起去辦這個案」。

高大成解釋，他質疑的對象是法醫，「因為法醫研究所，它一個最大最糟糕的一個地方，就是沒有仔細看外表」。高大成提到，過去在日本學法醫學時，就有研究生指出，「你們病理學是看內部，可是我們法醫學是看外面」，台灣的法醫就是沒有注意看「外表」，才導致今天的誤會。

而中檢認為死者已做1000餘種毒藥物檢測，體內未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應；然而，高大成則認為，死者有可能是施打「氯化鉀」致死後墜樓，機率高達99.9999％。

高大成回應，全世界毒藥物超過10萬種，只驗了1000種沒有什麼意義，「因為你沒有賓果嘛，你要知道這個死者到底怎麼死的，你才會知道他是用什麼毒藥物」。

高大成表示，他過去就曾碰過數起類似的猝死案件，尤其國外在安樂死時都是使用「氯化鉀」，所以他才想到這個問題。高也提出，快速死亡造成心臟驟然停止，這是注射氯化鉀可能造成的狀況，他提到過去美國在執行死刑、外國在執行安樂死的過程中，曾經發生護士誤用藥物注射的情況，甚至在日本也有過類似的案例，「只需要20毫升的氯化鉀，就足以致命。人體內含有鉀和氯，體積大約為3500毫升，因此在稀釋後很難通過檢查檢測出來」。

高大成主張，死者身上有7處針孔，其中3個是失去生命跡象後進行急救時打的，所以周邊沒有出血，但死者右手部位的針孔，應該不是急救時注射的，而是兇嫌在其死前注射氯化鉀留下的，「這種打法不太準確，可能會有液體外漏，所以採集那邊的皮膚組織，一定會找到殘留的氯化鉀，這樣就賓果了」。

而對於死者體內並未檢測到酒精反應，但夏男卻聲稱死者是喝酒後墜樓，高大成怒轟，夏男「從頭到尾都在說謊」。

高大成表示，他目前從死者身上找出四大重點，一、嘴巴有黏膜的出血，表示嘴巴有受到壓迫；二、在急診室時體溫上升，可能遭人使用吸入性麻醉劑麻醉，但事後揮發驗不出來；三、左下顎有摩擦性傷口，頸部也有壓迫性挫傷，代表死者曾掙扎或遭拖行，即便是急救時頸部上護具，但因人已經死了，理當不會展現出皮下出血；四、左手掌跟左手腕，有壓迫性出血，可能曾被兇嫌用腳或膝蓋踩壓住，然後再打針。

高大成呼籲，這個部分一定要去追究，採驗皮膚組織上到底有沒有氯化鉀，沒驗出來算運氣不好，但當夏男所講的都是謊話的時候，這就是檢察官要去追究的地方；更何況死者從10樓「高處墜落」身亡，只有左側肋骨骨折，卻沒有頸椎骨折，「我40年來都沒看過這種」，他認為甚至連肋骨骨折都可能是急救時所造成，他傾向是死後墜樓、他殺。

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