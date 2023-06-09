阿根廷球星梅西（Lionel Messi）最終加盟MLS邁阿密國際，沒有回到關係密切的老東家巴薩隆納，球團也對梅西無法回歸做出解釋，聲稱球隊已經提出報價，能理解梅西希望「要求在更低的聯賽競爭」的決定，這段聲明遭到球迷輪番砲轟。

確定無法迎回隊史最偉大的傳奇，巴薩隆納官方發布聲明，表示球團能夠尊重並理解梅西的決定，「在本周一，梅西的父親Jorge已經通知主席拉波爾塔（Joan Laporta），梅西決定加入邁阿密國際，儘管巴薩已經提出報價，雙方也希望重新合作，但拉波爾塔也能明白梅西的抉擇，他希望能在一個要求更低的聯賽競爭，進一步遠離鎂光燈以及近年來他所承受的壓力。」

西甲聯賽有薪資上限規定，將根據球隊的財務狀況訂定上限，若超出金額並無法註冊球員，巴薩上季透過出售轉播權等方式，才成功將萊萬多斯基（Robert Lewandowski）等球員登錄西甲聯賽，當時就可看出巴薩的財務狀況不佳，甚至被傳出已經面臨破產邊緣。

所以巴薩這段官方聲明遭致球迷批評，認為球團打從一開始就不想讓梅西回歸，甚至將無法達成共識的責任推卸給沒梅西，「巴薩是歷史上最冷血且忘恩負義的球隊，可恥到利用隊史最佳球員來獲利，拉波爾塔是大騙子，我們都知道事情的經過。」巴薩隆納隨後也將貼文修改。