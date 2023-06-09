觀光局今年特別將風箏節時間拉長，將於7月22日至8月6日連續3周的假日辦理，並搭配小朋友最喜歡的大型氣墊水樂園，將旗津打造成高雄最夯的親子旅遊樂園。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

觀光局今年特別將風箏節時間拉長，將於7月22日至8月6日連續3周的假日辦理，並搭配小朋友最喜歡的大型氣墊水樂園，將旗津打造成高雄最夯的親子旅遊樂園。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

觀光局今年特別將風箏節時間拉長，將於7月22日至8月6日連續3周的假日辦理，並搭配小朋友最喜歡的大型氣墊水樂園，將旗津打造成高雄最夯的親子旅遊樂園。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局去年首度在旗津舉辦風箏節，引起熱烈迴響，短短2天就湧入超過7萬名遊客爭相造訪，為了讓更多遊客感受旗津風箏節的魅力，觀光局今年特別將時間拉長，將於7月22日至8月6日連續3周的假日辦理，並搭配小朋友最喜歡的大型氣墊水樂園，將旗津打造成高雄最夯的親子旅遊樂園。

觀光局長高閔琳表示，去年旗津風箏節有壯觀的大魚風箏齊聚旗津天空，透過網路美照及4K即時影像宣傳，吸引許多家長帶著小朋友前來觀賞大型風箏展演，而風箏節湧入大量的人潮也讓在地商家業績大漲，遊客紛紛表示只辦2天太少，希望延長風箏節辦理天數。

高閔琳指出，為了回應遊客期待，今年觀光局特別將活動天數由原本2天延長為6天，且每周都有不同主題的風箏展演，今年還特別增加6座大型氣墊水樂園，讓小朋友可以免費玩到飽，這也將可延長留客時間，增加在地消費，帶動在地觀光商機。邀請各地遊客7月22日至8月6日周末到訪旗津，玩水看夕陽、欣賞風箏、逛老街大啖美味海鮮與美食，享受旗津的熱情與活力。