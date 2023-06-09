因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽將於6月18日至22日在安平運河盛大登場，共吸引103支隊伍報名參賽，台南市政府今天在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，市長黃偉哲等人為龍舟開光點睛，祈求今年參賽選手平安完成競賽，也向媽祖祈求活動圓滿順利。

安平開台天后宮今也特別捐贈110件救生衣給台南市政府。黃偉哲表示，2020年舉辦龍舟賽時，廟方當時就注意到選手參賽使用救生衣多已老舊破損，決定購買全新救生衣贈送市府，但後來因連續2年停辦賽事，總算盼到今年賽事回歸，這批新救生衣也可以派上用場，他今也頒贈感謝狀給廟方。

點睛儀式在各地龍舟賽均扮演重要的精神安定力量，台南比賽的龍舟歷年也會在比賽前，從6月3日起就會在安平開台天后宮廟埕置放1周，祈求透過媽祖加持，保佑接下來賽事一切順利平安。體育局長陳良乾說，今天為龍舟開光點睛後，自此龍舟有靈，所以儀式結束後，就要迅速將龍舟移到安平運河下水，讓龍舟成為真正的「水龍」。

體育局指出，今年台南市國際龍舟錦標賽10日起展開賽前練習，18日開幕當天將安排約40分鐘火舞表演，該表演也將請來「火龍」，除藉由火舞驅除疫情，也希望台灣火龍與台南龍舟的水龍共舞互相輝映，營造「水火同源護台南」。