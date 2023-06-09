仍在等候今年總冠軍賽打完之後宣布灰熊明星後衛莫蘭特兩度公開亮槍事件處罰結果的NBA總裁席爾佛，9日再次公開表達對於莫蘭特相當失望，更對莫蘭特陣營提出他在第二次亮槍時拿的是玩具槍論點發表看法，「這件事已經造成惡劣影響，是不是真槍根本並不重要。」

席爾佛強調，他非常失望看到莫蘭特又以魯莽方式在社群直播當中亮槍，起碼那把槍看起來像是真槍，「這不僅是紀律問題，難道我們要祈禱他不要再有第三次嗎？我知道他需要來自聯盟辦公室、球員工會與他的團隊一些幫助。」

「毫無疑問莫蘭特是一名相當出色的球員，一名很有魅力的年輕人，這是他在社群擁有那麼多粉絲的原因，但這也是一把雙面刃，他必須為此承擔責任，」席爾佛說，「如果你正在直播一些讓全世界看起來像是真槍的東西，坦白講，這時候是否真槍重要嗎？」

莫蘭特今年3月第一次公開亮槍之後，被聯盟處罰禁賽8場，當時他還公開表達自己的後悔與懺悔之意，也會認真對待亮槍問題，席爾佛說：「沒想到才隔3個月，他就第二次公開亮槍了，這也發生地太快了。」