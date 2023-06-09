台北市議員鍾沛君昨（8）日踢爆，知名Youtuber朱學恒過去曾趁著醉酒強吻她，但又在節目上大聲斥責性騷擾，讓她忍無可忍。對此，政治評論員黃士修表示，這種行為在節目上很正常，甚至曝光有資深媒體人自己酒駕過，一樣在節目中痛罵酒駕。

黃士修昨晚在臉書發文指出，對於性騷擾加害者認錯道歉，社會是否接受自有公評，他沒有要落井下石。但對於受害一方提到，「他也當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。他怎麼敢？他怎麼好意思？」讓自己想起，某資深媒體人酒駕，多年後也上節目痛批酒駕。

黃士修稱，他覺得上述行為很正常，「該痛批就痛批，正因為自己犯過，更需要義正辭嚴地痛批。沒有什麼最不該談的議題，賺通告費、賺流量，本來就是一份職業。」黃最後強調，「我向來支持性平，無論男生女生，都要好好保護自己。但我本質上不認同MeToo運動，所以沒有打算跟著MeToo」。

不過對於黃士修的說法，許多網友不買帳，直言「如果節目在講性騷的當下，朱直接站起來坦承不諱，當面和鍾小姐再次致歉，再痛批此行為有多不可取，是不是會比他直接裝死痛批性騷更好點？節目收視也肯定會更高啊。」黃也回應，「也覺得那樣表示誠意，才能真正洗白。」另外也有人留言痛批，「其實朱這次不單性騷擾，是強制猥褻了」、「問題是朱學恒讓鍾沛君感到他毫無悔意、還一副正氣凜然」、「有錯就要認，被打就站好」、「嚴以待人，寬以律己，說白了就是假掰而已」。

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