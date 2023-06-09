位於慢飛兒庇護工場二樓的二手商場，從服飾、生活用品、飾品到圖書等都買得到。（王惠慧攝）

慢飛兒庇護工場位於新竹市南寮市場二樓。（王惠慧攝）

愛恆啟能中心董事長戴耀賽本身是白化症患者，有感自己讓家裡感到負擔，15年前他打造專屬「慢飛兒」的二手商場，從物流到上架全由慢飛兒一手包辦，從原本6人的小攤，如今已有21名員工。他說，只要多努力一點，身障者不會因障礙而被隔離，甚至能負擔家計，翻轉成「社會生產者」。

戴耀賽說，自己是白化症患者，視力也不好，但很感謝老天爺給他的身體外表，讓他發現到自己的不足，更能將心比心。44年前，他有機會幫助身障者，發覺他們與自己面臨一樣的困難，包括社會接受度、家長擔心和政府福利等。

從事社福工作40幾年，戴耀賽一直在思考，「我可不可以再努力一點點？」如何讓身障者成為社會生產者，甚至是「好家人、好公民」，從需要別人幫助，到照顧自己、幫助別人，不再讓家人擔心，達到真正的「手心翻轉」。

於是，在2008年，戴耀賽創辦了「慢飛兒庇護工場」，當時與竹市府討論，能否讓身障者試著在保護的環境下就業。由於許多善心人士，會捐物資到愛恆啟能中心，但不一定能馬上派上用場，因此，戴耀賽想到，可與環保結合擺攤讓民眾來購買。

戴耀賽說，一開始，只有樓下小小的一區擺攤，但在慢飛兒參與販售的過程，才發現從整理、清潔、包裝到上架二手商品，慢飛兒樣樣都行，而在前市長林政則幫助協調下，得以在南寮市場二樓原本的閒置空間營運。

原本整個二樓空無一物，團隊發揮拓荒精神，利用二手傢俱、自行DIY等，從無到有打造專屬慢飛兒的「二手商場」，包括服飾、生活用品、飾品到圖書等，顧客到此可以市價2-5成的價格買到喜歡的商品。

戴耀賽說，員工從最初的6位，如今已有21位慢飛兒就業，內向的可以負責清潔、整理，外向的可以當店員招呼客人，透過政府職業重建系統，評量每位慢飛兒的能力，介紹到各庇護工場，給予相應的固定薪資且每年調薪。

身障者一般被視為是家中很大的牽掛，也是社福的負擔，但戴耀賽說，在這裡慢飛兒跟一般上班族一樣，輪班周休二日，過著朝九晚六的職場生活，令他感動的是，過程中慢飛兒能幫家裡付房租、付爸爸的醫藥費、幫媽媽買手機等，成為家中經濟來源之一。

由於實在賣得太好，二手商品快斷貨，戴耀賽也歡迎社會各界，捐贈家中用不到的，但完整、9成新，沒有汙漬缺件的生活用品，讓家中斷捨離又能環保永續，也呼籲不要把明顯不堪使用的物品送來，要另行處理也會造成困擾。

「有些慢飛兒9點還沒到就在門口等開門，」戴耀賽說，也有慢飛兒遠從橫山鄉到南寮，每天搭3趟交通車通勤上班，但不以為苦，也主動選擇留在慢飛兒工作。除二手商品外，庇護工場與友善企業合作協助代工、包裝。

另外，慢飛兒庇護工場也與竹塹社大合作開課，並開發由慢飛兒加工包裝的自有品牌公平貿易咖啡，由於最近機構裝修急需經費，將義賣西湖文旦籌措，目前已開放企業機關團體預約訂購中秋文旦禮盒，預購專線03-5366555劉主任、蔡社工。

戴耀賽說，慢飛兒過去總會被掛上負面標籤，因步調慢、人際關係等，較難在一般職場環境工作，但只要給適合的環境，他們也能貢獻自己的能力回饋社會。他說，現代社會人們步調快，有時慢下腳步，會發現愛與溫暖就在身邊。