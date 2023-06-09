著名商品投資大師羅傑斯（Jim Rogers） 日前再度警告，美國債務危機會弄垮全世界，他已經準備好迎接有生之年最糟糕的熊市，而他預言中國大陸再次崛起，並透露將留中國股票給子孫，將來子孫會感謝他。財信傳媒董事長謝金河表示，從川普上任以來，羅傑斯年年看壞美股，還叫人放空，但美股走勢仍向上居多，還狂酸他一生只看對一次商品大多頭行情。

謝金河在臉書發文指出，從1990年以來，中國經濟快速奔馳，一直是華爾街投資銀行淘金的聖地，唱好中國經濟也是他們最核心的本份。而唱旺中國，伴隨而來的是唱衰美國，這其中又以羅傑斯（Jim Rogers）最具代表性。

羅傑斯最近又跑出來說：他要把中國的股票傳給孫子，他說中國會是21世紀最成功的國家！他也唱衰美國，認為美國債務危機會弄垮全世界，他要大家迎接最糟糕的熊市。

謝金河直言，從川普上任以來，羅傑斯年年看壞美國股市，天天叫人放空美股，但美股走勢仍向上居多。羅傑斯一生只看對一次商品大多頭行情，也被稱為商品大師，他從1990年代騎機車遊中國，從此成為中國大好友，且不改其志。

謝金河還點名《富爸爸與窮爸爸》的作者日裔美籍的羅伯特．清崎一直看壞美國。微軟的創辦人比爾．蓋茲也是中國的大好友，他非常反對拜登制裁中國的晶片法案，他認為中國會擁有強大的晶片。

最近低調來台的摩根大通執行長戴蒙，他曾經說摩根大通可能比中國共產黨活得更久，被迫認錯道歉，他去了一趟中國，表示要與中國一起成長，這次來台，他選擇低調再低調。

謝金河說，去年底，所有投行幾乎全面看好中國經濟，尤其疫情解封後，大家都認為中國會是全球經濟唯一的救世主，大家一致看多港股，今年快過一半，好像跟這些投行年初說的不太一樣。

謝金河表示，這些天，外界都在看財新及中國國家統計局的製造業與非製造業的PMI，星期五公布的5月CPI及PPI更值得關注。中國的經濟下行，可能是擋不了的趨勢！