大陸國家統計局9日發布2023年5月大陸全國CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）數據。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀， CPI總體平穩，PPI繼續下降。

董莉娟分析，一、CPI總體平穩：

大陸5月消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，CPI環比下降，同比漲幅略有擴大。

從環比看，CPI下降0.2％，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，受季節性因素影響，食品價格下降0.7％，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.12個百分點。食品中，由於市場供應充足，蝦蟹類、鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格分別下降3.5％、3.4％、2.0％、1.6％和0.3％，合計影響CPI下降約0.13個百分點，占CPI總降幅六成多。非食品價格由上月上漲0.1％轉為下降0.1％，影響CPI下降約0.05個百分點。非食品中，假期後出行需求回落，飛機票和交通工具租賃費價格均下降7.2％；演唱會等演出活動增加，電影及演出票價格上漲0.8％；夏裝換季上新，服裝價格上漲0.4％。

從同比看，CPI上漲0.2％，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格上漲1.0％，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約0.19個百分點。食品中，禽肉類、食用油和鮮果價格分別上漲5.6％、3.6％和3.4％，漲幅均有回落；豬肉價格由上月上漲4.0％轉為下降3.2％；鮮菜價格下降1.7％，降幅比上月收窄11.8個百分點；糧食和水產品價格基本穩定。非食品價格由上月上漲0.1％轉為持平。非食品中，服務價格上漲0.9％，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中飛機票、旅遊和交通工具租賃費價格分別上漲14.7％、8.0％和5.1％，漲幅均有回落；工業消費品價格下降1.7％，降幅擴大0.2個百分點，其中汽油、燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降11.3％、5.1％和3.3％。

據測算，在5月0.2％的CPI同比漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，上月為0.3個百分點；新漲價影響約為-0.3個百分點，上月為-0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6％，漲幅比上月回落0.1個百分點。

二、PPI繼續下降：

5月國際大宗商品價格整體下行，大陸國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，PPI環比、同比均繼續下降。

從環比看，PPI下降0.9％，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，生產數據價格下降1.2％，降幅擴大0.6個百分點；生活數據價格下降0.2％，降幅收窄0.1個百分點。國際原油、主要有色金屬價格下行，帶動大陸國內相關行業價格下降。其中石油和天然氣開採業價格下降2.1％，化學原料和化學製品製造業價格下降2.0％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.1％。煤炭、鋼材、水泥等行業供應總體充足，但需求偏弱，價格均下降，其中煤炭開採和洗選業價格下降5.2％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.2％，非金屬礦物製品業價格下降0.9％。裝備製造業價格小幅下降，其中電氣機械和器材製造業價格下降0.5％，電腦通信和其他電子設備製造業價格下降0.3％，汽車製造業價格下降0.2％。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲0.5％，電力熱力生產和供應業價格上漲0.1％。

從同比看，PPI下降4.6％，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，生產數據價格下降5.9％，降幅擴大1.2個百分點；生活數據價格由上月上漲0.4％轉為下降0.1％。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有26個，比上月增加3個。主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降19.1％，降幅擴大2.8個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降16.8％，降幅擴大3.2個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業價格下降15.1％，降幅擴大3.7個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降13.1％，降幅擴大3.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.4％，降幅收窄0.2個百分點。汽車製造業價格下降1.1％。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲4.5％，電力熱力生產和供應業價格上漲1.6％，紡織服裝服飾業價格上漲1.0％。

據測算，在5月4.6％的PPI同比降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-2.8個百分點，上月為-2.6個百分點；新漲價影響約為-1.8個百分點，上月為-1.0個百分點。