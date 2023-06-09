有些人很在意別人對自己的看法，刻意維護形象，《搜狐網》運勢專欄點名天秤座、金牛座、獅子座及摩羯座最雙面，其中第1名的天秤座在外人眼裡光鮮亮麗，其實私下懶惰又邋遢。

▍第1名：天秤座

天秤座會在喜歡的人面前特別優雅，維持完美男神、女神形象，他們非常注重外在，也在意他人對自己的看法；熟悉天秤座的人都會被他們私下一面驚呆，因為出門光鮮亮麗的天秤座，私下超級懶散又邋遢。

▍第2名：金牛座

金牛座表面大剌剌、幽默風趣，看起來好相處，其實內心不像外表一樣單純，他們知道自己想要什麼，為了達到某些目的，可以在不喜歡的人面前配合對方。

▍第3名：獅子座

獅子座有強烈的自尊心，很在意外人對自己的看法，他們外在看起來是霸氣的獅子，其實私下奔放、直率，特別喜歡纏著閨密或兄弟，像隻愛撒嬌的貓咪；熟悉獅子座的人一定知道他們情緒起伏明顯，翻臉像翻書一樣。

▍第4名：摩羯座

摩羯座溫和、善良，總是笑臉迎人，其實他們私下任性又愛挑毛病，看很多事都不順眼，小氣、精明又愛計較，善於利用別人為自己牟利。

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