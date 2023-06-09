●GameStop Corp周四重挫17.89%。該電子遊戲零售商第一財季（截至4月29日）營收年減11%，為12.4億美元，不如市場預期的13.6億美元。此為GameStop連續第4個季度營收較前一年同期衰退且不及市場預期。其首季淨損為5050萬美元，較前一年同期（虧損1.579億元）大幅改善。惟經調整後每股虧損為14美分，超出市場預期的每股虧損12美分。此外，該公司宣布解聘執行長Matt Furlong，5年來換掉了5位執行長，並宣布由富豪投資人Ryan Cohen接任執行董座。

●Adobe上漲4.95%，投銀Piper Sandler將其股票目標價上修至500美元。該Photoshop軟體公司表示將向大型企業提供其人工智慧（AI）工具「Firefly」。

●Lucid Group下跌1.88%，該美國豪華電動車製造商的中國業務主管朱江周四證實Lucid正準備進軍中國這個全球最大的汽車市場。此前消息指出Lucid將以進口方式在中國銷售電動車，同時也考慮在中國本地製造生產。朱江證實Lucid準備進軍中國市場，但他拒絕就「在地生產」的傳聞發表評論。

●特斯拉周四勁揚4.58%，收在234.86美元。路透援引消息人士報導，特斯拉與西班牙瓦倫西亞地方政府討論在當地投資設廠，投資規模估將突破45億歐元。瓦倫西亞地方政府發言人僅表示其政府和「某」企業開會討論「大規模汽車投資案」，但由於事涉保密拒絕提供更多細節。

●通用汽車（General Motors）周四盤後漲近3%，特斯拉盤後大漲近10%。繼福特汽車之後，通用汽車在稍早前宣布與特斯拉達成合作協議，通用將採用特斯拉北美洲的充電插頭（charging plug）標準，以及通用的電動車車主將可以使用特斯拉的超充網路。這意味著北美洲五分之三的電動車未來將使用同一套的充電系統標準。