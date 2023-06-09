明年元旦台鐵即將公司化，交通部長王國材表示 目前台鐵公司首屆董事會名單已經提到行政院，董事長人選也已經有幾個方案，正在與行政院確認。據了解，現任台鐵局長杜微可能是未來台鐵公司首任董事長或總經理「兩個職位的其中一個」。

今天是112年鐵路節及台鐵136周年慶祝大會，王國材會前受訪表示，明年元旦台鐵即將公司化，目前內部組織已經到了籌組董事會的階段，人選大概都確定，董事長跟總經理人選已經有幾個方案，正在跟行政院做最後的確認。

至於未來台鐵公司董事長必須具備的條件，王國材說，一定要有鐵路相關背景，對公司未來有前瞻性看法，畢竟要帶領台鐵邁向下一個一百年；另外就是要有跟台鐵員工溝通的能力 。

未來台鐵公司15席董事會當中，勞工董事占3席，名單已經出爐，包括台鐵企業工會秘書吳長智、工會文宣組組長林佑哲、工會高雄分會理事長霍善屏。

台鐵明年轉型公司化，明年元旦退休離職可領7個月優離優退金，工會憂心出現出走潮和退休潮，王國材表示，如果是屆齡退休就沒辦法，若是提早退休，台鐵公司值得員工留下來一起打拼，公司化過程中法規很多鬆綁，政府也提出多項補貼，尤其未來台鐵公司資產開發挹注本業，將非常有機會，開發將更有彈性，日本鐵道副業資產開發營收可占到4成，希望台鐵同仁一起努力。

被問到目前跟台鐵工會員工的溝通是否順利，王國材表示，公司條例補貼方案 大概列了5、6項，明年的三、四級保養經費、基礎設施經費也都已經編列；以及舊的退撫金、偏遠小站補貼等，現在剩下票價差額補貼這一項，希望能夠趕快確定，因為明年預算很急，要趕快送到行政院。

由於明年元旦退休者可以領7個月優離優退金，是否會因此爆出離職潮，產生員工短缺問題？王國材說，如果是屆齡退休當然沒辦法，但如果是提前退休，台鐵公司值得員工留下來一起打拼，因為公司化過程中已經做很多鬆綁，政府有很多該補貼也補貼了，過去受很多法規例如《國有財產法》牽制，現在都沒有了，已經有更大的經營彈性可以彌補它運輸本業的不足，像是日本鐵道公司的附屬事業占它的收入4成，希望台鐵同仁一起努力。