國民黨台北市議員鍾沛君怒控遭名嘴朱學恒「抱住強吻」，事後朱學恒在委任律師面前立下切結書，坦承酒後行為脫序；對此，資深媒體人莎莉夫人指出做人要懂得為自己討公道，強調：「有些爛人爛事必須翻篇，屬於我們的好人好事才有機會到來」。

莎莉夫人舉近來政壇性騷，以及幼稚園學童被餵毒事件為例，她點出這些行徑看出許多人根本「未必是個人」，接著指出被性騷造成的陰影難以抹滅，並非輕易說忘就忘，因此向網友詢問：「如果你的孩子被權勢大的人，不管是被（老師）餵毒或被（上司、名人）性騷擾，你會希望孩子保持沈默？還是說出來？」對此，她強調若有事情卡在心頭過不去，會直接討回公道。

莎莉夫人表示即便舉證困難，也會奮力一搏，畢竟「有些爛人爛事必須翻篇，屬於我們的好人好事才有機會到來」，需要道歉及補償的「說法」，則會明白告知對方，倘若對方不接受或敷衍了事，該告就會提告，絕對不會手軟，畢竟太多不要臉的人犯錯還擺出「我就爛、你能把我怎樣」的姿態，不追究就是沒天理，接著指出朱學恒的言行說明了自己是什麼樣的人，呼籲與他工作互動的女性必須提高警覺。

對此，朱學恒事後也發文坦承錯誤，除了跟鍾沛君議員和所有社會大眾道歉之外，也會承擔造成的一切後果。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！