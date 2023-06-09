端午佳節將至，勞動力發展署北分署推薦轄內「多元就業開發方案」所輔導的非營利團體嚴選的良品，包括：應景的懷舊肉粽、艾草手工皂，以及咖啡豆、段木香菇、手工餅乾禮盒等；邀您選購端午好禮，一起支持非營利團體成長、促進地方特色產業發展。

此次推出的多樣好禮，有「基隆市新豐愛鄉協會」端午節限定的經典傳香肉粽，由社區二度就業媽媽們以肥瘦相間的五花肉，搭配香菇、紅蔥頭等配料與粽葉揉合出香氣四溢的傳統口味；「朝陽社區發展協會」的咖啡豆禮盒，產自種植於大南澳越嶺山腳下吸收山海精華的咖啡樹，口味甘醇濃郁，還有「社團法人台灣當代漂泊協會」的艾草手工皂禮盒、「花蓮縣平森永續發展協會」的段木香菇禮盒，以及「社團法人希望共好發展協會」自閉症學員們繪圖製作的童趣動物永續餅乾。

「基隆市新豐愛鄉協會」的二度就業媽媽阿招開心的說：「我們包的端午粽子真材實料獲得不少好評，我的廚藝和自信心都大大提升；我很珍惜這份難得的工作機會，不但能貼補家用，還能繼續學習與成長」。

邀請您選購端午好禮還可同步做公益，更多多元就業開發方案單位優質產品，可搜尋「暖心培力 在地永續」粉絲專頁或「多元購好玩」查詢。