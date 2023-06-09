新光金控今上午舉辦股東常會，最重要的議案是董事(含獨立董事)選舉案，改革派可望拿下3分之2席次，經營權可能變天，小股東今年參加特別踴躍，對於經營績效不佳、累積不滿，場內外小股東抗議聲不斷，新光金董事長許澎股東會一開場，就先為今年不發放股利先向44萬的小股東們「道歉」。

許澎也透露，今天是他任職的最後一天，也是最後一次主持新光金股東會；小股東出席非常踴躍，股東會中也報告，普通股出席股數占發行股數的82.92％，特別股出席比例24.61％。

許澎在股東會開始時報告指出，壽險子公司新壽去年受全球升息、新台幣匯率大幅波動影響，股債資本利得減少，去年稅後盈餘21.69億元，每股盈餘0.1元，未達預算目標，沒有可供分配盈餘，原本評估是否動用公積，綜合考量未來的發展需求後，最後決議不動用；對於無法配發股利，許澎表示「要向股東們說抱歉」。

許澎進一步指出，新光金合併股東權益為2121.3億元，每股淨值13.41元，合併總資產規模4.85兆元，較前1年成長3.5％，資產排名為國內壽險業第五名。