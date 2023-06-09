香港女子天團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）2020年和台灣「醫界王陽明」賴弘國結束2年婚姻後，就開心享受單身生活，去年還上了《乘風破浪》第3季，人氣翻漲。最近有大陸媒體拍到阿嬌和一行人聚餐，離開時有人親暱地勾著阿嬌獻上一吻，網友認出該人就是有「女版陳冠希」稱號的網紅皇甫聖華，可說是第一代網紅，家境富裕，來頭不小。

阿嬌2017年來台拍戲時認識了賴弘國，兩人越走越近，隔年就在美國閃婚，兩人結婚後曾受邀上婚姻實境秀，未料2020年爆出婚變，阿嬌後來透過公司承認離婚，直言：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事」，而賴弘國則無奈表示，女方已經不愛她，挽救無效，而賴弘國去年梅開三度，和女友Alice結婚生子。

阿嬌被拍深夜被朋友擁吻。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

近日，《推理君江小宴》拍到阿嬌深夜和一群朋友聚會，結束後還和其中一人過從甚密，對方還獻上一吻，引發熱議，網友則說：「這是那個皇甫聖華吧？」、「阿嬌真的被好多女性朋友喜歡。還好阿嬌是直的」、「那個人手拿著菸」、「這是那個初代網紅？」。

親阿嬌的人被起底是有女版陳冠希之稱的皇甫聖華。（圖／翻攝自samsamuer IG）

據《香港01》報導，該人就是現年33歲的皇甫聖華，打扮中性外型帥氣，被封為女版陳冠希，還有「京城四大TB始祖」稱號，早年在大陸論壇發跡，走紅後創立個人品牌、辦雜誌，在微博有225萬粉絲，IG上也有16萬人追蹤，演出過《海棠花開炊煙起》，而她家境富裕，平時常分享身邊的名錶、名車，和藝人郭碧婷、奚夢瑤、胡杏兒都是好友，與羅志祥前女友周揚青也有好交情，可說人脈極廣，和阿嬌因此變成好友也不意外。

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