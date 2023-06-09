布林肯在沙國首都利雅德（Riyadh）結束為期3天的訪問時，與沙國外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）一起公開出現。對於沙烏地與中國的關係升溫，布林肯否認這對美國來說是個問題。

在對抗伊斯蘭國集團全球聯盟會議後，布林肯對媒體說：「我們…非常清楚地表達，不會要求任何人在美國和中國之間做出選擇。」

沙烏地和伊朗斷交7年後，今年3月在中國居中調解下意外地恢復邦交，中國也展示在中東地區日益增長的影響力。

沙烏地與幾十年來安全夥伴美國近期為了油價與人權問題關係轉趨緊張後，沙烏地與北京加強往來。

外界觀察華府在中東地區的影響力削弱了。過去美國在中東長期扮演盟國的保護者角色，這些盟國包括世界最大石油出口國沙烏地在內。

不過，費瑟表示，對沙烏地來說，與美國和中國的關係並非一場「零和遊戲」。

費瑟說：「我們都能建立多重夥伴關係及展開多邊往來，美國在很多情況下也是如此。」