中國中車承接的無人駕駛高速地鐵製造項目開工儀式7日在土耳其安卡拉舉行，將與13家土耳其企業合作在當地完成首批60輛機車的製造任務，車輛出廠後預計在伊斯坦堡機場線地鐵中投入使用，成為土耳其首條無人駕駛地鐵線，也標誌著大陸的無人駕駛地鐵技術進入土耳其。

根據人民網報導，該批無人駕駛高速地鐵列車由中車旗下株洲電力機車有限公司研製，最高運營時速達120公里，最大載客量1100人。列車具備高智慧化水準，採用國際最高等級GoA4全自動運行系統，取消了司機駕駛室，能夠完成無人啟動、停車、載客、檢修等作業，滿足多種無人駕駛運行場景的需求，實現「自己跑、自己回、自己檢、自己修」。

此外，全新開發的架控牽引系統可有效適應當地大坡道爬升需要，讓列車在運行中展現出平穩、高速、舒適。伊斯坦堡機場線是土耳其首條高速地鐵線路，作為連接機場和市中心的重要交通紐帶，日均運量可達80萬人次。無人駕駛高速地鐵技術進入土耳其除惠及民眾出行之外，也將推動大陸技術、大陸企業的當地語系化進程。

中車株機土耳其分公司總經理李陽陽介紹，公司在採購、製造、運營、維護等多環節均注重與當地公司合作共贏，本次列車製造專案當地語系化率達60％，創造就業機會超過200個，將直接促進當地軌道交通產業發展。