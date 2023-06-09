悠遊卡公司於1月登錄興櫃，但台北市長蔣萬安認為有疑慮，並請相關局處通盤了解。對此，柯文哲今日受訪時直言：「表示他對市政不熟悉！」他說，興櫃後北市府權益不改變，也變得更公開透明。並指蔣這次是失言，並嗆：「看能可以查出什麼！」

悠遊卡公司今年1月登錄興櫃，是於前台北市長柯文哲在去年九合一大選前火速批准通過，台北市長蔣萬安昨日表示，「其實我滿驚訝的」，並要求祕書長邀集悠遊卡公司、交通局以及法務局等相關單位全面了解。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲9日到高雄餐旅大學參訪及演講，他先至航空模擬機艙及群賢會館參觀，隨後接受媒體聯訪，被問及時柯文哲開頭就直言：「表示他對市政不熟悉！」。

柯說，這件事金管會在董事會都通過，首先，台北市政府權益沒有改變，維持控制權，跟當年台北銀行賣給富邦局面不一樣，台北市府仍維持控制權，另外，興櫃後資產價值變大，也更公開透明，更難上下其手。

他直嗆：「蔣萬安對這不懂，我是可以請董事長和總經理去跟他講」，接著又表示：「他這次是失言，應該說我回去查查看，政風處去查，看能查出什麼東西。」