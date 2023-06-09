最近才在社群媒體公布自己跟29歲脫衣舞孃羅絲即將迎接女兒誕生的鵜鶘前鋒錫安威廉森，卻被美國AV女優摩莉亞米爾絲(Moriah Mills)爆料始亂終棄，甚至公布兩人對話紀錄，《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯不禁評論，「難怪你不健康，你的下半身受到損害。」

就在錫安威廉森公開自己即將迎接愛女誕生沒多久，摩莉亞米爾絲就在自己社群媒體公開她跟錫安威廉森之間一些露骨對話內容，甚至放話上周還跟錫安威廉森在紐奧良共度春宵，不過錫安威廉森的「正宮」羅絲也反擊，「快樂的女人不會憎恨他人，憎恨他人的女人不會快樂，嫉妒讓人們變得醜陋。」

看到這場鬧劇，史蒂芬史密斯不禁批評，「錫安威廉森的名字上了熱搜，因為他將成為一名父親，那個將讓他成為新手爸爸的女人，並非在社群討論他的人，而是一名叫做摩莉亞米爾絲的女孩控訴他，生動描述兩人交往細節，她是一名色情片演員。」

「我該怎麼說呢？錫安威廉森你上季才打了29場，之前一季你整季報銷，到底為什麼你的復原時間可以拖這麼久？」史蒂芬史密斯說，「現在我懂了，你還年輕，你沒結婚，你想做什麼都可以，很遺憾她把你的事情爆了出來，你必須甩掉她，但這存在更嚴重問題，她是一名色情片明星。」