柏文2023年5月自結合併營收創3.61億元新高，月增5.14％、年增達33.78％。其中，健身及娛樂服務2.05億元，月增2.81％、年增達30.67％。運動保健服務1.46億元，月增達10.7％、年增達45.38％。僅入會費0.09億元，月減達11.57％、年減達22.25％。

累計柏文前5月自結合併營收16.56億元、年增達12.79％，續創同期新高。其中，健身及娛樂服務9.57億元、年增達13.05％，教練課程的運動保健服務6.35億元、年增達14.82％，僅一次性收取的入會費0.5億元、年減達12.2％。

柏文表示，台灣健身產業隨著各項防疫措施陸續退場而穩步復甦，5月「健身工廠」會員人數持續呈成長，加上無連假干擾，帶動健身及娛樂服務、運動保健服務營收均顯著「雙升」，顯示新店動能及同店成長雙成長引擎正逐步增溫。

展望後市，柏文規畫今年至少新展8處「健身工廠」，上半年已開出高雄市小港廠、新北市七張廠、台北市中山北廠、基隆市基隆廠4家，高雄市光華廠已開始預售，預計7月開幕，宜蘭縣羅東廠預計8月預售、9月開幕，第四季尚有台中市2處新據點將開幕。

柏文今年除持續加強健身工廠「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎外，也積極投入商品開發及團購，自實體健身房邁進線上電子商城（EC），掌握虛實整合行銷模式，將陸續推出自有品牌與聯名商品等滿足健身需求的產品，「數位行銷」可望成為提升營收另一項利器。

柏文指出，綜觀疫後台灣健身市場發展趨勢，已逐步印證「市場不會飽和，只會重新組合」。對此，今年除了確實完成展店計畫外，將針對目標客群強化行銷溝通、提升品牌形象，持續提升會員續約率及購課滲透率，透過不斷精進強化各項競爭力，力拚全年獲利逐季回升。