新光金股東會重頭戲是董事改選，出席普通股總股數比例82.92％，董事長許澎報告時表示，子公司新壽受國內外環境影響，股債資本利得減少，導致去年稅後盈餘21.69億元，每股盈餘0.1元，未達預算目標，沒有可供分配盈餘，而經多方考量，仍不動用資本公積，所以今年新光金沒有盈餘可供股利配發，對股東致歉。

未來重要任務在2026年要接軌國際17號公報與新版國際保險資本標準（ICS）2.0，許澎表示，希望每年目標堆疊300億元CSM，可逐年釋出。

改革派今天也派出不少人進場發言，從不動產內控缺失、貸款給炒房團被處分等提問。針對不動產方面，新壽指出，過去新壽不動產開發績效很好，但受到缺工缺料，開發時程難免延誤。疫情期間要出租出去有延緩，因此即時利用率遭金管會罰錢，目前新開發的不動產已經開始收租，並已建立不動產投資跟開發控管機制，提報董事會及主管機關。

對於新光銀行貸款給投資客炒房遭處罰，新光銀行表示，銀行沒有相關的逾放及損失，未來也會加強類似炒房集團進行造冊與監控，貸款後也會加強確認及追蹤資金流向，監控房貸繳息是否有人代繳。