北市北投某牛肉麵店傳把抹布水擰進煮麵鍋，北市衛生局已於近日至該業者事發分店及總店查核，衛生局表示，查核結果該分店未投保產品責任險，總店部分未依規定標示原料原產地資訊等，依違反食品安全衛生管理法，分別裁罰分店及總店各新台幣3萬元罰鍰。

日前一名外送員透過臉書社團《爆怨公社》上傳影片，稱北投某牛肉麵店用抹布水煮麵，而後店家發出聲明致歉，表示抹布水擰進煮麵鍋是員工個人疏失，負責人督導不周未能在第一時間釐清真相，向大眾致歉。

老闆許志銘5日發聲明說，此事件經調查是員工個人疏失、本人督導不周，在第一時間未能釐清真相，身為負責人會坦然面對，石牌分店將暫時歇業，未來會加強員工教育訓練再擇期重新營業。而事件爆發後，臉書上也出現「北投志明牛肉麵石牌分店」粉專，稱「加抹布水是錯，也是大家的錯！」對此許志銘否認與他有關，並已經報案控告撰文者妨害名譽。

衛生局表示，已於6月5日及6日至該名牛肉麵店業者事發分店及總店查核，查核結果該分店未投保產品責任險，總店部分未依規定標示牛肉及豬肉原料原產地資訊及使用基因改造食品未標示「基因改造」或「含基因改造」字樣，已分別違反食品安全衛生管理法第13條及25條規定，依同法第47條規範已分裁罰分店及總店各新台幣3萬元罰鍰。

衛生局也說，現場衛生查核結果，該分店已暫停營業，而依據媒體提供的影片，該分店已違反食品安全衛生規範準則，已命業者改正不得再有類似行為，並列管該業者於其復業後不定期稽查，若再查有相同情事，違反食品安全衛生管理法第8條規定，依同法第44條處新台幣6萬元至2億元。

衛生局表示，總店部分現場查有部分衛生缺失、未更新食品業者登錄資訊及食材供應商來源資料不完整，已開立限期改正單，若屆期複查未改善者，違反食品安全衛生管理法第8條及第9條規定，依同法第44條處新臺幣6萬至2億元及第48條處新台幣3萬至300萬元。