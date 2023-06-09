大陸國家統計局網站9日發布2023年5月大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲0.2％。環比下降0.2％；PPI同比下降4.6％，環比下降0.9％。

其中，CPI城市同比上漲0.2％，農村上漲0.1％；食品價格上漲1.0％，非食品價格持平；消費品價格下降0.3％，服務價格上漲0.9％。1­­—5月平均，CPI比上年同期上漲0.8％。5月大陸CPI環比下降0.2％。其中，城市下降0.2％，農村下降0.2％；食品價格下降0.7％，非食品價格下降0.1％；消費品價格下降0.2％，服務價格下降0.1％。

一、各類商品及服務價格同比變動情況：

5月份，食品菸酒類價格同比上漲1.2％，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約0.34個百分點。食品中，鮮果價格上漲3.4％，影響CPI上漲約0.07個百分點；糧食價格上漲0.5％，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮菜價格下降1.7％，影響CPI下降約0.03個百分點；蛋類價格下降1.5％，影響CPI下降約0.01個百分點；畜肉類價格下降1.0％，影響CPI下降約0.03個百分點，其中豬肉價格下降3.2％，影響CPI下降約0.04個百分點。

其他七大類價格同比四漲三降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲3.1％和1.7％，醫療保健、衣著價格分別上漲1.1％和0.9％；交通通信、居住、生活用品及服務價格分別下降3.9％、0.2％和0.1％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況：

5月食品菸酒類價格環比下降0.4％，影響CPI下降約0.11個百分點。食品中，鮮菜價格下降3.4％，影響CPI下降約0.07個百分點；畜肉類價格下降1.3％，影響CPI下降約0.04個百分點，其中豬肉價格下降2.0％，影響CPI下降約0.02個百分點；蛋類價格下降1.3％，影響CPI下降約0.01個百分點；鮮果價格下降0.3％，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格環比三漲一平三降。其中，衣著、其他用品及服務、醫療保健價格分別上漲0.4％、0.2％和0.1％；生活用品及服務價格持平；交通通信、居住、教育文化娛樂價格分別下降0.6％、0.1％和0.1％。

2023年5月份，大陸生產者物價指數（PPI）同比下降4.6％，環比下降0.9％；生產者購進價格（PPIRM）同比下降5.3％，環比下降1.1％。1—5月平均，PPI比去年同期下降2.6％，PPIRM下降2.3％。

一、5月生產者價格同比變動情況：

PPI中，生產數據價格下降5.9％，影響PPI總水準下降約4.54個百分點。其中，採掘工業價格下降11.5％，原材料工業價格下降7.7％，加工工業價格下降4.6％。生活數據價格下降0.1％，影響PPI總水準下降約0.02個百分點。其中，食品價格上漲0.2％，衣著價格上漲1.4％，一般日用品價格上漲0.3％，耐用消費品價格下降1.1％。

PPIRM中，黑色金屬材料類價格下降11.1％，化工原料類價格下降10.6％，燃料動力類價格下降7.6％，有色金屬材料及電線類價格下降5.3％，建築材料及非金屬類價格下降5.1％，農副產品類價格下降1.5％。

二、5月生產者價格環比變動情況

PPI中，生產數據價格下降1.2％，影響PPI總水準下降約0.85個百分點。其中，採掘工業價格下降3.4％，原材料工業價格下降1.5％，加工工業價格下降0.9％。生活數據價格下降0.2％，影響PPI總水準下降約0.05個百分點。其中，食品價格下降0.3％，衣著價格下降0.1％，一般日用品價格上漲0.1％，耐用消費品價格下降0.4％。

PPIRM中，黑色金屬材料類價格下降2.2％，燃料動力類價格下降2.0％，化工原料類價格下降1.3％，有色金屬材料及電線類、農副產品類價格均下降1.0％，建築材料及非金屬類價格下降0.7％。