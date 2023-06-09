關注美股表現，S&P500收盤上漲26.41點，漲幅0.62％，收在4,293.93點；道瓊指數上漲168.59點，上漲幅度0.5％，收在33,833.61點；那斯達克上漲133.63點，上漲幅度1.02％，收在13,238.52點；費城半導體指數上漲37.14點，漲幅1.07％，收3,514.32點。

凱基投顧表示，在波段漲勢遭到破壞之前，可持續針對強勢股偏多價差操作，但目前大盤近關情怯引發短線漲多回檔，盤面主流族群如AI、觀光、重電等相關強勢股紛紛出現獲利回吐震盪走勢，操作不宜過度追價，反而遇急漲可先獲利調節，靜待拉回守住短期均線後再進場承接。

第一金投顧認為，多頭格局不變，持續帶動台股上漲，台股指數不預設高點。第三季景氣開始脫離谷底，下半年在進入旺季下各產業輪漲，低基期的蘋果概念股近期開始進入發表、拉貨旺季，營收利空公布後可開始布局。

法人看好，權值龍頭、蘋概、NVIDIA 供應鏈、顯卡、散熱、績優IC設計、ABF&CCL、以及不受景氣影響的績優生技股等。傳產中餐飲、旅遊、航空、綠能、儲能，以及電動車產業是重點產業。

此外，近期漲多整理、個股拉回，可趁月營收公布後檢視基本面，調整投資組合，把漲幅高、PE 已過高的個股獲利了結，轉進下半年復甦的產業。持股建議審視基本面後汰弱留強，伺機布局法人買超與績優個股。