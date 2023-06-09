新北市板橋區某幼兒園爆出老師疑餵食幼童安眠藥，數名幼童家長今年4月起發現幼童有脾氣暴躁等異狀，有幼童稱有幼保員給予不明藥物服用，新北地檢署昨啟動第二波搜索約談彭姓園長等5名被告，昨天深夜複訊後諭令王姓、徐姓教保員、何姓教保員分別3萬元交保，另名林姓教保員2萬元交保、彭姓園長5萬元交保。警方上午繼續傳喚另3名教保員前往海山分局問訊，據了解，檢警將持續釐清叫園生上課、作息、以及教保員照顧等，接著將移送新北地檢署由檢察官複訊。

據了解，這三名教保員實際上是在昨天遭約談的8人之列，但因幼兒園人力不足，因此先行移送5人，今日在進行候訊偵訊。

檢方昨進行第二波搜索後指出，數名幼童家長今年4月起發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，有幼童稱有幼保員給予不明藥物服用，家長後續帶幼童到醫療院所檢驗尿液，驗出尿中有安眠鎮靜類藥物數值，家長認為幼保員疑似從不明時間起至今年4、5月止，由園長授權，餵食幼童不明藥物，涉犯傷害罪、妨害幼童身心健全發育罪。

檢方表示，本月15日接獲司法警察報告後已立即分案，由婦幼保護專組主任檢察官劉文瀚、檢察官李淑珺及檢察官邱蓓真組成專案小組，指揮婦幼隊、海山分局偵辦，本月18日搜索幼兒園和其中一名趙姓老師處所，查扣監視器等證物，訊後諭知2萬元交保。

檢警勘驗監視器錄影畫面後，昨發動第二波行動，搜索彭姓園長和何姓、徐姓、林姓、王姓教保員住所和幼兒園，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物。今天檢方持續針對另3名教保員問訊，加快偵辦腳步。