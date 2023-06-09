大陸國家衛健委發布，6月8日，經相關部門批准，中國首個針對XBB等變異株的新冠疫苗獲批緊急使用，預計未來1至2月，開放接種。

該獲批緊急使用的XBB疫苗為川大華西／威斯克生物研發的重組三價新冠病毒（XBB＋BA.5＋Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）--威克欣R3價XBB疫苗。

威克欣R3價XBB疫苗針對新冠突變株XBB與BA.5等的刺突蛋白受體結合域（S-RBD）和七肽重複域（HR），設計了亞單位疫苗抗原，自組裝為穩定的三聚體結構的蛋白顆粒，經純化混合後加入基於角鯊烯的水包油乳液佐劑製成。該創新佐劑大幅提高了疫苗的中和抗體滴度，使三聚體蛋白疫苗在體內誘導了更強烈的T細胞免疫反應。

臨床試驗數據顯示，威克欣R3價XBB疫苗可誘導產生針對XBB.1、XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.9.1、XBB.2.3、BA.5、BF.7、BQ.1、BA.2.75等變異株的高水平中和抗體。接種14天以後，針對XBB.1、XBB.1.5和XBB.1.9等變異株感染引起的症狀性新冠疾病，保護效力為93.28％，且安全性良好。