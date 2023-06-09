名嘴朱學恒遭國民黨台北市議員鍾沛君指控在聚餐時「抱住強吻」。(圖/本報資料照)

名嘴朱學恒昨(8)日遭國民黨台北市議員鍾沛君指控在聚餐時「抱住強吻」，事後才在委任律師面前立下切結書，坦承酒後導致行為脫序。朱學恒今(9)日也將「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱改為「即日起無限期停止公眾活動」，宣布停止所有直播、錄影。

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間在臉書發文，揭露去年8月遭名嘴朱學恒「抱住強吻」，並附上朱的切結書；鍾更直言「我確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」。面對指控，朱學恒在直播中道歉，稱當時喝酒喝到斷片，不清楚發生什麼事情，願意對此事之後若有法律責任負責。

朱學恒昨晚也發文坦言他的確犯錯，也會面對一切的後果，並向鍾沛君和所有社會大眾道歉。朱學恒今也將「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱改為「即日起無限期停止公眾活動」，宣布停止所有直播、錄影。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！