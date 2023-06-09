台中市長盧秀燕今天表示，感謝中央的善意也恭喜台中市民可以現場參與。（張亦惠攝）

睽違9年，今年國慶煙火確定在台中舉辦，台中市長盧秀燕今天表示，感謝中央的善意，台中會全力以赴與中央攜手合作，現勘後預計將在梧棲漁港舉辦，恭喜台中市民可以現場參與。

台中市長盧秀燕說，今天上午中央跟台中同時向大眾宣布好消息，台中上次辦國慶煙火是2014年，因已經有舉辦的經驗，相信這次一定能舉辦成功，這次能拍板定案在台中舉辦除了市府有爭取外，也感謝中央的善意，日前政務次長、國慶籌備委員會祕書長花敬群也到台中拜訪，並進行工作會議。

花敬群指出，國慶煙火是每年國慶活動重頭戲，考量已經多年未在中部施放，總統蔡英文及國慶籌備委員會主任委員游錫堃都支持今年在台中施放國慶煙火。

盧秀燕說，國慶煙火規模很大，經過在台中29區會勘後，決定辦在梧棲漁港，藉此機會恭喜台中市民，國慶煙火在台中，大家可以現場目睹，也代表台中市政府向蔡總統及游錫堃院長表達感謝，台中會全力以赴，跟中央攜手合作。