據大陸農業農村部網站消息，進入6月以來，河南、安徽、江蘇、陝西等地緊抓降雨間隙的天氣，加快搶收成熟小麥，讓目前全大陸的日均收穫面積1500萬畝以上，掀起「三夏」（夏收、夏種、夏管）麥收高潮。截至7日17時，已收穫冬小麥達1.64億畝、進度53.8％。其中安徽進度超過九成，河南超過八成，江蘇逾三成，另外山東、陝西也進入收穫高峰。

據中國小康網引述中國氣象局預報，未來10天麥收區大部分以晴好天氣為主，利於搶收搶曬。各地要持續做好農機調度，抓住有利天氣加快收穫進度，確保適收快收、應收盡收，因地制宜做好已收小麥烘乾晾曬和通風儲存工作。

同時需緊抓農時，高效推進收種銜接，確保成熟一塊、收穫一塊、播種一塊，將秋糧播在豐產期，並展開巡迴技術指導，緊抓機具狀態良好、機手操作規範兩個關鍵，努力提高機收作業品質減損失、提升機播作業品質促單產。