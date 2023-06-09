亞洲開發銀行（ADB）將寮國今年的實際GDP成長率上調至4%，快要接近疫情前的4.7%，最大的原因來自旅遊業的復甦，尤其高消費大陸旅客透過鐵路湧進寮國觀光，原本預計一年會有37萬名大陸遊客到訪，但前四個月就已經達到了20萬人的目標，成長幅度相當驚人。

日經亞洲評論報導，寮國旅遊業約佔GDP的10%，今年1至4月有111萬名外國遊客到訪，超越去年上半年的數據，亞洲開發銀行預估今年寮國的遊客數將達到260萬人，雖比疫情前2019年的480萬人少很多，但已經是去年的一倍。

大陸遊客人數雖然在外國旅客中排名第三，略輸泰國及越南，但消費能力較為出色，備受寮國政府重視，5月初推出一項吸引大陸遊客的政策，包括培訓中文導遊、增加來往大陸的航班及推廣電子支付等，並呼籲私人企業做出貢獻。

然而，寮國也過於依賴大陸也成為隱憂，日本貿易振興機構駐永珍辦事處Kenichiro Yamada表示，「如果寮國對大陸的依賴度增加，可能會導致內政受到干涉。」