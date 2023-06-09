富邦金控董事長蔡明興以主席身分致詞時除宣布股東會的報告事項與承認事項，還特別介紹本次董監改選的三位新獨立董事背景。蔡明興還特別另外強調，今年富邦人壽睽違十多年推出分紅保單以及北富銀的好事多卡，希望股東多多支持。
由於今年富邦人壽將主打分紅保單，而奪下好市多聯名卡發卡權的北富銀將因此有效擴大信用卡市場市佔，足見這兩項業務將是今年富邦金控的業務重心。
富邦金控9日舉行股東會，會中將通過去年稅後純益469.3億元，每股盈餘3.54元，今年將配發1.5元現金股利與0.5元股票股利，配發率56.5％。富邦金控已經連續14年蟬聯金控每股獲利王，金控合併總資產達10.6兆元。
富邦金控董事長蔡明興以主席身分致詞時除宣布股東會的報告事項與承認事項，還特別介紹本次董監改選的三位新獨立董事背景。蔡明興還特別另外強調，今年富邦人壽睽違十多年推出分紅保單以及北富銀的好事多卡，希望股東多多支持。
由於今年富邦人壽將主打分紅保單，而奪下好市多聯名卡發卡權的北富銀將因此有效擴大信用卡市場市佔，足見這兩項業務將是今年富邦金控的業務重心。
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