王力宏前妻李靚蕾最近有新身分，開設Podcast節目《沉靚時間》當主持人，節目一上架就衝到第一名，讓李靚蕾又驚又喜。而李靚蕾的律師田欣永稍早發文分享打官司的內幕，指一接觸李靚蕾，被對方平靜溫和的態度嚇到，過程中李靚蕾明明自顧不暇，在新聞上見到家事案件還反問律師要如何幫忙別人，讓田欣永不得不提醒她：「我們先處理妳的事情好嗎」。

田欣永稍早發文回憶第一次碰到李靚蕾的過程，她原本設想李靚蕾應該會很焦急，有一堆問題要問，但沒想到除了有點鼻音外，李靚蕾態度相當平和，還充滿幽默感，完全出乎她的意料。田欣永說，通常家事訴訟過程辛苦，必須一次又一次揭開傷疤，對當事人來說是十分煎熬的過程，「但是這個傻妹妹不知哪來的力量」，指李靚蕾常看到電視上的家事事件後反問律師：「法律是這樣規範的嗎」、「我們可以怎麼幫助她(他)呢」。

李靚蕾律師田欣永發文。（圖／翻攝自臉書）

聞此，田欣永沒好氣地提醒應該要以李靚蕾自己的案子為優先處理，聽了李靚蕾的第一集Podcast節目，田欣永才明白李靚蕾一路走來強大的內心，是靠著信仰和豐富學養走出困境，「這就是我眼中的靚蕾，走在風雨中，但目中有人、心中有光。而這個節目，正是她關懷的實踐。」

而李靚蕾先前在節目中表示，由於先前在過程中收到許多網友的安慰和經驗分享，才讓她想把這股力量分享出去，也希望利用自己心理學的學術背景和大家一起探討各種問題，並坦言：「過去的一年其實很難，但很多時候我還是可以保持內心的平靜，甚至很多時候是快樂的」，她也分享很多時候時間可以處理情緒，她以收到美國官司勝訴的通知為例，表示當時很想大哭一場，但忙完家務事直到晚上做到客廳時想發洩情緒時，卻一點都哭不出來了，希望大家學會和情緒共存，每天以正常生活為主軸，真的難過的時候花幾十分鐘或一個小時抒發情緒，而不是花好幾天陷在情緒裡頭。