李正皓退選 798臉書小組：涉偷拍者主動退出 感謝各界努力。資料照

民進黨新北市永和選區立委選舉合作的李正皓，昨晚宣布退選；反對「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署工作小組今發聲明表示，感謝各方的支持與努力，不僅讓政治價值模糊，且曾經涉入偷拍、控制及威脅女性的候選人主動退選，也由此掀開台灣社會更多的陰暗角落。

連署小組指出，感謝 798 位共同參與連署及所有支持夥伴的 努力，我們一起完成這場守護價值與理想的行動，也感謝與肯定民進黨主席賴清德、黨中央及所有黨公職為堅守價值所做出的努力。

臉書小組指出，期待，在賴清德的領導之下，民進黨能繼續堅守基本 價值，並能夠更進一步落實性平理念，也期待民進黨能夠繼續帶領台 灣社會向前邁進。

雖然李已退選，聲明還說，十分遺憾李正皓仍舊將這些司法證據所呈現的事實視 為抹黑，並且試圖以司法訴訟威嚇反對者。

聲明說，李正皓過往幾次參選時，也曾經向提起自己過去錯誤的網友提告，以目前 公開資料所見，最終都是以不起訴收尾，並非其所營造的情況。

連署工作小組表示，再次肯定賴清德及民進黨高層在擴展民進黨的社會支持、傾聽年輕世代聲音、加速性平落實等議題的努力，也正因為有這些努力，民進黨在這個關鍵時刻，再次向國人展現了政黨的價值， 賴清德親口告訴受害者、黨公職及全國民眾，受害者的「人身安全及權益是最重要的」，使受害者能勇敢地站出來並尋求協助。

聲明還提到，依照衛福部統計，受職場性騷擾後未申訴者約有 7-8 成，法務部統計，超過一半的性侵害案件證據取得困難，這些數字深切反映著台灣社會 面對性騷擾及性暴力問題的困境，這些受害者中尤其以女性為大宗。希望社會各界能夠不分黨派，給予當前 ＃metoo 風潮之中站出來，陳訴各種受創經驗的受害人充分的支持。

聲明強調，被控訴者當然有權力以各種方式捍衛其自身的名譽，但他們也不願見到，真正的加害者以 優勢的權力位置、以含糊其詞、顧左右而言他、冷處理乃至惡意的司 法手段來試圖掩蓋自身的錯誤。

聲明表示，只有女性的 metoo 是不會成功的，唯有當男性也能夠「metoo」： 試著感受、理解、想像，另一種性別的成長之痛。能夠承認自己在這個社會結構上處於有利的位置。能夠試著為 性別平權再多做一些什麼。這樣的社會，才有可能扭轉「敵意環境」， 這樣的 metoo，也才能夠推動整個社會的深層變革。

聲明表示，期待在賴清德的領導之下，民進黨能夠繼續推動台灣社會的民 主、進步以及繁榮。打造每一個人都能自由自在生活的社 會，是民進黨始終致力的目標，也是台灣社會不變的追求。