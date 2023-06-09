南韓時隔11年當選安理會非常任理事國，將在2024至2025年間成為安理會核心國家之一。韓聯社今天刊出朴振專訪，談南韓成為非常任理事國後的抱負。

朴振表示，北韓接連試射洲際彈道飛彈（ICBM）、偵察衛星等違反安理會決議的挑釁不斷，安理會近年卻幾乎無法做出官方譴責或追加制裁等應對措施，令人遺憾。「安理會作為聯合國最高決議機構，對這種非法挑釁的因應功能相當於癱瘓狀態」，這樣的狀態不利於國際社會和平穩定。

「在常任理事國間對立的狀態下，非常任理事國的重要性更為提升」，朴振表示，未來兩年任期內，南韓政府將持續為促使北韓停止挑釁與邁向非核化提供動力。

針對持續在北韓問題上持相反意見的中國與俄羅斯，朴振表示除安理會、也將透過其他管道持續嘗試遊說兩國。不只北韓問題，也將就東北亞和平穩定相關議題爭取緊密溝通合作。

除核問題外，朴振指出，安理會近5年皆未針對北韓人權問題召開正式會議，「但相關關注仍持續增加，去年12月與今年3月都曾召開非正式會議，透過書面參與相關討論的國家也越來越多」，南韓將透過與其他理事國緊密磋商，爭取再次就北韓人權問題召開正式會議。