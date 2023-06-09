路透社報導，無人機影片顯示赫松（Kherson）部分淹水地區往往只有屋頂露出水面。赫松地區首長指出，當地約600平方公里土地成了一片汪洋。

俄羅斯和烏克蘭互控對方炸毀蘇聯時期興建的卡科夫卡（Kakhovka）水力發電大壩，使得大量洪水6日凌晨傾流到烏南戰區，迫使成千上萬人逃離家園。

莫斯科和基輔今天也互控對方在搜救人員乘著橡皮艇，試圖在水位仍在上升的情況下救出民眾和動物時，對當地發動砲擊。

烏克蘭表示，水患會讓數以十萬計民眾無法取得飲用水、數以萬計公頃農地化為沼澤，至少50萬公頃土地因為無法灌溉將變作「沙漠」。

新卡科夫卡市（Nova Kakhovka）的水壩潰決之際，烏克蘭正準備要對俄軍發動反攻，這可能會是俄烏戰爭的下個階段。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）援引1名高階官員和1名接近前線的軍人說法報導稱攻勢已經展開，「華盛頓郵報」也引述武裝部隊裡「4人」的相同說法。

被問及相關報導時，烏克蘭武裝部隊參謀總部發言人告訴路透社：「我們沒有這樣的資訊。」