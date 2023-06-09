83歲黃姓老翁最近右邊鼻孔出現一陣陣鼻血流出，長達一個多禮拜，覺得不對勁，家人陪伴前往屏東榮民總醫院耳鼻喉科看診，醫師於診間用內視鏡檢查，發現蟲體在蠕動，馬上安排局部麻醉手術，透過內視鏡以長柄鼻竇手術器械，取出長達6公分水蛭。

山泉水洗臉，八旬老翁鼻腔取出6公分水蛭。(屏東榮總)

屏東榮總耳鼻喉科醫師張耿銘表示，患者住在台東，平時有用山泉水洗臉習慣，可能因此誤將水蛭幼體吸入，寄生在鼻腔內部吸血且逐漸長大；當水蛭從患者鼻孔裡揪出來時，連他本人都覺得難以置信。

水蛭是一種寄生動物，屬於環節動物門，通常呈長條狀，身體表面有許多環節，外表呈深褐色或黑色。水蛭是寄生性生物，以吸食宿主血液為生。它們具有特殊的吸盤和齒狀器官，可以附著在宿主的皮膚上並開始吸血。水蛭的唾液中含有一些特殊的物質，可以抑制凝血和止痛，從而讓它們能夠長時間吸食血液而不被宿主發現。

張耿銘提醒，水蛭主要生活在淡水環境中，例如河流、湖泊和池塘。夏日炎炎建議民眾野外玩水時，勿以溪水洗臉消暑，若要飲用溪水，應煮沸再喝。民眾若發現鼻腔有異物，多日搔癢不適且反覆流鼻血，應盡速就醫。