和泰集團（2207）「原夢國家隊」公益計畫長期贊助泰雅族小學合唱團-新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小，支持合唱團參加比賽及提供表演機會。集團也舉辦「和泰home爸媽寄宿家庭」活動，帶小朋友到公司同仁家裡共宿一晚，總經理蘇純興也親自參與，擔任home爸帶兩位嘉興國小的小朋友回家與全家人共度一晚。

和泰表示，集團舉辦寄宿家庭活動，主要希望可以讓學童們體驗與平常不一樣的都市家庭生活，啟發對人生更寬廣的憧憬。

對於這次參與寄宿家庭活動，蘇純興與妻子皆相當重視，也做了很多準備。蘇純興坦言，來自孩子們的純真童言和直率互動，確實讓他像回到新手爸爸階段般手忙腳亂，但她們帶來的不同視角和回應，讓他和家人都留下滿滿感動和感觸，很高興有機會認識這些有才華又獨特的孩子。

學校老師也回饋表示，和泰志工家庭總是非常用心安排都市體驗，讓孩子們充分拓展視野並體會與山上不同的生活，甚至連總經理及高階主管們都持續主動報名參與，讓師生們感受到和泰溫暖熱情的企業文化。

今年「原夢國家隊」將登上世界圓夢舞台，7月嘉興國小及桃山國小將分別代表台灣參加最大型的國際合唱大賽「韓國世界大賽」及亞洲著名合唱比賽「新加坡國際音樂節」，讓純淨宏亮的泰雅族之聲被更多人聽見。

和泰表示，出國比賽的準備對於學校及合唱團小朋友來說並非容易，除賽前加開周末練習，國際賽事還需要克服更多壓力及緊張；本次和泰集團除全額贊助並安排兩校超過400萬元的出國比賽行程外，也為合唱團增購全新族服及鋼琴設備，讓學校只需放心專注於合唱團的指導練習，讓孩子於7月順利踏上世界的舞台發光發熱。

和泰指出，集團「原夢國家隊」希望具有天賦及才華的泰雅族孩童，能在成長、吸收新知的時期，接觸各種不同職業和環境，開拓小朋友的視野及增加對職業的想像。

和泰延續2022年結合集團資源，舉辦「汽車業職涯體驗營」，讓孩童看見汽車產業多元豐富的職業，持續於今年6月帶領嘉興國小中高級學生進行兩天一夜「傳播媒體業職涯體驗營」，擴大規劃參訪傳播媒體業，透過認識更多的職業，豐富壯大孩子對未來的期待。