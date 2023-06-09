東海大學9日表示，該校8日攜手漢翔，正式簽署雙方MOU合作備忘錄，未來朝打造航空領域的智慧製造研發與人才培育邁進。

2019年起，東海與漢翔合作互動，積極培育AI航太技術人才，提升台灣航太產業競爭軟實力。歷經近4年的合作，東海與漢翔的研發團隊，不僅有實質成果，更爭取外部資源，如國科會、經濟部的資金挹注近1,500萬元。

東海圖資長楊朝棟透露，他們研究團隊設計熱壓爐製程中，不同電流情況的視覺化呈現方式，並研究AI模型對熱壓爐設備，進行異常預測預警。楊朝棟說，這項研究計畫的成功為複材關鍵製程的智慧製造產線應用，奠定了基礎，並為進一步推動智慧化工廠的實現，提供了寶貴經驗。

其中，作為該東海團隊之一的資工系教授周忠信表示，過去在人工智慧與智慧製造領域上，與漢翔的合作成果，極為豐碩。周忠信指出，成果中最特別是，將「人在迴路中」（Human-in-the-Loop）作為基因納入智慧製造框架中，這可有效幫助以技術密集為導向的航太產業，快速實現智慧製造轉型。

張國恩指出，東海大學過去與中部產業界的緊密合作，這不僅促進學術研究的實踐應用，更提供實際解決方案。此次與漢翔的合作，不僅有助於推動航太產業的智慧製造與創新，同時也讓東海學生能夠有機會實際參與航太項目，獲取實踐經驗並培養專業能力。

張國恩說，相信這次的合作，將為雙方未來帶來更多的成果，並在航太領域帶來更大的創新。

馬萬鈞強調，他一直認為產學之間有鴻溝，但透過AI能與東海合作，期待學術界產出與技術理論能被產業利用，東海和漢翔攜手能把學術界的產出，導入製程中，已有完美的結合，未來將加深產業界與學術界之間的聯繫與合作，以促進知識與技術的交流。

這次的合作，將為相關技術的應用和推廣，提供重要支持，並為業界帶來更高效、更節能的生產模式，期待透過這次合作，能夠共同攜手開拓航太產業的未來，並為產業製造與人才訓練注入新的活力。