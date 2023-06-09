民進黨立院黨團今開記者會戳破新北市政府的謊言。（摘自民進黨立院黨團直播）

新北市板橋區某幼兒園上月爆出教師餵藥案，孩童體內存有「巴比妥」及「苯二氮平類」兩樣藥物，從3名幼童擴大到8名，有家長質疑，教育局獲報後遲遲未有動作，直到6月5日才入園藥檢，對此，民進黨立院黨團今開記者會戳破新北市政府的謊言。

民進黨立委羅致政表示，教育局昨提到司法機關行政機關同步啟動，我們關心是司法調查和行政調查有沒有同步啟動？5月15日至今快滿1個月，教育局是否已成立調查小組？是否已約談其他教保人員或家長？

羅致政指出，司法機關跟行政機關已經啟動是假的，教育局稱5月15日當日接到通報就到園稽查，詢問家長他們說「沒有這回事」，想問教育局稽查了什麼？紀錄是什麼？做了哪些稽查？請對外說明。

民進黨立委張宏陸表示，關鍵錄影帶全都不見，請問新北市政府有沒有積極處理？還是就讓他銷毀掉？教育局要積極調查，沒有以行政手段協助，必須協助家長在司法過程獲得證據。

他表示，教育局在6月8日安排與家長會面，結果是採團體諮詢輔導，許多家長不希望孩子曝光，一開始就是團體諮詢輔導，說的跟做的不一樣，只是在演一齣戲而已；他也痛批，教育局完全沒有同理心，一開始家長想驗毛髮，市政府一直說要驗血，驗毛髮不會有任何痛苦，驗血看到針孔會怕，教育局把無辜受害小朋友當成大人方式處理，相當令人匪夷所思。

張宏陸呼籲，這些事情只要市長有心，5分鐘就能解決，這是無心還是私下蒙蔽，市府必須說清楚，應該以這件事情，徹底的徹查，尤其對小朋友做這種泯滅人性的事情，市政府不能推給其他單位，要勇敢處理這件事情。