權值股部分，台積電(2330)開高走高，漲幅一度逾1.2%，躍上5日線，股價最高達566元；聯電(2303)漲幅約1%，持續站穩所有均線；鴻海(2317)小漲震盪0.5%~1%，在5日線附近攻防；聯發科(2454)今日即將公布5月盈，加上在美國遭瑞昱控告疑似壟斷電視晶片市場，在利空消息紛陳下，股價小跌約0.5%。

AI(人工智慧)題材熱度重燃，IC設計部份，創意(3443)5月營收雙增，股價開高走高，大漲逾4%，世芯-KY(3661)更是大漲逾5%。還有伺服器相關解決方案、消費型板卡等族群同樣點火，技嘉(2376)開高走高、一度大漲8%，股價再創新高，微星(2377)上漲逾3%，廣達(2383)漲幅逾7.5%，華擎(3515)攻上漲停。

金融股今扮演穩健撐盤力道，市場矚目的新光金(2888)股東會登場，即將進行董監事改選，今股價小漲震盪，台新金(2887)漲幅則落在0.5%~1%。中信金(2891)前5月賺進逾200億元，今上漲逾1%，富邦金(2881)也上揚0.5%~1%。

分析師表示，美債危機有解，加上美國就業數據優於預期，讓市場情緒得到平復，下一個焦點關注的FOMC利率決議，根據FedWatch數據，本次不升息的機率超過7成，但隨著日期逼近，盤面氛圍較易轉趨觀望。台股現階段多方結構未被破壞，可留意回檔買點，強勢上漲的個股勿追高，可能有漲多回跌風險，當下技術面短線轉趨震盪，回測有守。時序來到6月，正值月營收公布的高峰期，作帳行情也正式啟動，可關注營收成長股、季底作帳股，電子題材仍聚焦AI伺服器供應鏈、傳產則是軍工、綠能、儲能、觀光餐飲。