時代力量前議員參選人、現任國際部主任劉仕傑，遭一名陳姓女子在臉書控訴當時已婚卻還在車內對她性騷擾；民進黨台南市議員周嘉韋、蔡筱薇今天譴責時代力量任用這樣的人擔任黨內高層主管，請零容忍性騷擾的陳椒華不要雙標，應出面道歉。

周嘉韋指出，陳椒華這幾天像撿到槍，面對性騷擾議題抱持炒作心態，還派出服務處助理去別人服務處門口叫囂，要求道歉，他想請問陳椒華擔任黨主席時，國際部主任是不是劉仕傑？陳椒華是否應該派助理去時代力量中央黨部叫囂抗議？請陳椒華負起責任，不要遇到自己人就轉彎！

近日政壇性騷事件頻傳，陳椒華連日批評台南市議員林依婷明知台南市府前副發言人易俊宏涉性騷仍聘用為公費助理，且易俊宏在去年6月被爆出是性騷擾慣犯後，雖然請辭，但去年8月即火速加入市議員李宗翰團隊，今年4月請辭後，又加入林依婷團隊，質疑難道民進黨沒人才？難道這就是民進黨處理性騷擾的態度？

蔡筱薇說，身為女性，對性騷擾本就應該零容忍，陳椒華多次用時代力量立委的角色發表零容忍性騷擾言論，應該不會遇到時代力量的黨內主管，就閉上嘴巴不說話，請陳椒華出面道歉，並嚴厲譴責劉仕傑，不要遇到自己人就噤聲。

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