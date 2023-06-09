「胖達人手感烘焙」標榜其店內麵包商品「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，但遭踢爆使用人工香精並稽查屬實，消基會因而接受1060名消費者的委託，提起團體訴訟，近日判決確定共獲481萬5589元賠償，最高額為獲4萬8067元賠償。

消基會秘書長陳雅萍指出，1060位受害消費者在消基會義務律師的協助下打贏這場團體訴訟，最終有74位消費者得到萬元以上的賠償，最高獲賠金額為4萬8067元，但有196人未能提出發票原本，或僅提出貴賓卡、櫻花卡而無相對應消費發票原本，經判決駁回請求。

陳雅萍說，損害賠償，除財產上之損害填補外，另就非財產上之損害判賠每名消費者1000元，再依消保法第51條規定加計損害額（含財產與非財產上之損失）一倍的懲罰性賠償金。

消基會提及，如以近日的好市多綜合莓果案補償比較，如以胖達人案賠償案相較，則可獲得金額2470元賠償。且好市多的A肝莓果卻是有「致病性」，但好市多僅退還原購買金額（469元）再加賠1倍，對於消費者來說，非常不合理的，呼籲好市多公司應該重新思量，給予受害消費者更合理的補償。

消基會副董事長徐則鈺也提及，近日新北市發生有幼兒園涉嫌餵食幼兒不明藥品案，如果偵察屬實，家長可洽詢消基會，人數達到20人，消基會願意為家長提起團體訴訟。