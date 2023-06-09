2023年大陸高考已接近尾聲，下一階段考生將進入大學志願填報的關鍵環節。麥可思研究院9日發佈《2023年版就業藍皮書》，揭露繪畫、法學、應用心理學、音樂表演等8大科系專業就業「亮紅牌」（出現嚴重問題），必須注意。另從畢業生就業薪資可觀察到，2022屆應屆碩士、大學生與高職生薪資增幅明顯放緩，尤其近5年應屆碩士就業滿意度與應屆大學生差距縮小，就業滿意度已無明顯優勢。

根據中國網引述《藍皮書》數據，2022屆大學與高職畢業生平均月收入分別為5990元、4595元（人民幣，下同）。較2021屆分別成長3％、2％，但起薪增幅較2021屆下降57％、67％，有近6成大學生、逾8成高職生起薪在6000元以下。

此外，應屆碩士畢業生的薪資增長野放緩，且就業滿意度下降。《藍皮書》數據資料顯示，2022屆碩士畢業生的起薪漲幅較2018屆下降1／4；2022屆碩士畢業生的就業滿意度與上屆相比也下降，近5年就業滿意度與應屆大學畢業生差距在縮小、已無明顯優勢。

具體在就業方面，有大學、高職多門專業被「亮紅牌」，包含近五年繪畫、法學、應用心理學專業5次被列為本科紅牌、次數最多；音樂表演緊隨其後，被「亮紅牌」4次。在高職專業方面，法律事務、語文教育次數最多，均為5次，其後是小學教育、英語教育。

根據《藍皮書》分析指出，進一步看這些「亮紅牌」專業所屬學科門類，大學以藝術類、高職以教育與體育大類專業占比較高，需加以重點關注。