前中國駐美國大使崔天凱近日在香格里拉對話會上一場論壇表示，在亞太安全和俄烏衝突問題上，是西方在製造混亂，他們更應該做的是反思自己，而不是指責中國。

大陸觀察者網報導，崔天凱指出，中國將繼續以亞洲方式管控安全局勢，管理所有區域問題。「我們不需要一個亞洲版的北約，我們不希望看到北約的做法在亞太地區延伸。」

談及南海主權爭端議題時，崔天凱說，沒有一個地區國家想在這個問題上動武，中國將繼續尋求政治和外交解決方案。「亞洲方式」不存在單一模式，其關鍵在於承認多樣性、尊重多樣性。

至於關於中國烏克蘭問題立場文件，崔天凱則說，中方嘗試提出的這些建議不是最終解決方案，而是前進的起點；希望可以建立和擴大共識，最終達成一個各方都能接受的解決方案。

此外，觸及中俄關係時，崔天凱表示，中國當然要與俄羅斯開展貿易，我們是彼此最大的鄰居，經濟上高度互補。中國仍在向俄羅斯出口產品，這是任何兩個國家之間的正常貿易關係。

崔天凱更當場反問，中國沒有輸送飛彈，沒有運送坦克，也沒有輸送飛機或無人機。「為什麼他們（西方）不照照鏡子，看看他們自己在這場衝突中的所作所為？」